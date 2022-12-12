Зыбково
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
502Зыбкое, с. южн. пос.при колодцах.3621235661648Церковь единоверческая 1. Ярмарки 3. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
219. Зыбкое, село бывшее государственное, при балке Жабьяго Кута, дворов 336, жителей 1658, церковь единоверческая, молитвенный дом, земская почтовая станция, 9 лавок, 4 Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12586Зибковеселоцентр сільської радир-н Онуфріївськийсільрада Зибківська