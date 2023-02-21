Алексеева (Алексеева) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Варварин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Варварин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1908

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1911

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Варварин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1915

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1916

Сын: Варварин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Варварин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варварин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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