Алексеева (Алексеева) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Варварин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Варварин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1908
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.03.1911
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1912
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1915
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1916
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Варварин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Варварин Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно