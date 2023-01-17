Варварин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1905
Дата смерти04.01.1906
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1905
Крещение
15.11.1905
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Семёнович Варварин и Варвара Георгиевна Алешина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
04.01.1906
Причина смерти: Слабость при рождении