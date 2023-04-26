Ямкина Александра Сергеева
Место рожденияСтарая Тумба, Россия
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Сергей Филиппов
Мать: не указана
Старая Тумба, Россия
Бракосочетание
31.01.1901
Старая Тумба, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1913
Дочь: Капканова Фёкла Прокопьевна
Отец ребёнка: Ямкин Прокопий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямкин Василий
Отец ребёнка: Ямкин Прокопий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно