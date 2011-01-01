Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1913
Дата смерти?.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Архиреева Юлия Павловна
Отец ребёнка: Капканов Павел Петрович
Старая Тумба, Респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капканов Павел Петрович
Смерть
?.01.2011