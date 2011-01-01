Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1913

Дата смерти

?.01.2011

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1913

Отец: Ямкин Прокопий Прохорович

Мать: Ямкина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Архиреева Юлия Павловна

Отец ребёнка: Капканов Павел Петрович

Старая Тумба, Респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капканов Павел Петрович

Смерть
?.01.2011
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