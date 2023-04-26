Ямкин Прокопий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямкин Прокопий Прохорович

Место рождения

Старая Тумба, Россия

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ямкин Прохор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямкин Василий

Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева

Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Ямкина Александра Сергеева

Рождение ребёнка
07.11.1913

Дочь: Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна

Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева

Смерть
Неизвестно

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