Ямкин Прокопий Прохорович
Место рожденияСтарая Тумба, Россия
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ямкин Прохор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямкин Василий
Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
07.11.1913
Дочь: Капканова (Ямкина) Фёкла Прокопьевна
Мать ребёнка: Ямкина Александра Сергеева
Смерть
Неизвестно