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Конашенков Корнилий Григорьев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1780 г.р.

Жена

До 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Конашенков Григорий Андреев

Мать: Матрона (Фёдорова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.08.1808

Жена: Анна Мокиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Смерть
1823
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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