Конашенков Корнилий Григорьев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Конашенков Григорий Андреев
Мать: Матрона (Фёдорова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.08.1808
Жена: Анна Мокиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Смерть
1823
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд