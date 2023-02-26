Матрона (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

07.06.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Конашенков Корнилий Григорьев

Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Авдей Григорьев

Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1801

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев

д.Конашенки
Смерть
07.06.1807
д.Конашенки
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