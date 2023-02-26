Матрона (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти07.06.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Конашенков Корнилий Григорьев
Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Авдей Григорьев
Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1801
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Конашенков Григорий Андреев
д.Конашенки
Смерть
07.06.1807
д.Конашенки