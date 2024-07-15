Казанская (Полякова) Лидия Владимировна 18.02.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанская (Полякова) Лидия Владимировна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

18.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1869

Отец: Поляков Владимир Иванович

Мать: Полякова Ираида Гаврилова

Тверь, город Тверь, Тверская область
Восприемники: С.Петербургский мещанин Василий Федотов и вольноотпущенная девица Маремьяна Спиридоновна Озерова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1889

Дочь: Казанская София Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанский Дмитрий Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемники: Потомственный почетный гражданин, 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и г. Кашина мещанка Ираида Гаврилова Полякова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1762, стр. 506
Рождение ребёнка
22.05.1898

Дочь: Казанская Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Казанский Дмитрий Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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