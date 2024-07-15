Казанская (Полякова) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1869
Восприемники: С.Петербургский мещанин Василий Федотов и вольноотпущенная девица Маремьяна Спиридоновна Озерова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1889
Дочь: Казанская София Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанский Дмитрий Иванович
Восприемники: Потомственный почетный гражданин, 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и г. Кашина мещанка Ираида Гаврилова Полякова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1762, стр. 506
Рождение ребёнка
22.05.1898
Дочь: Казанская Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Казанский Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно