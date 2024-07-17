Полякова Ираида Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1866
Свидетели/ по жениху: Калязинский мещанин Николай Иванович Поляков и колежский ассесор Михаил Николаев ??? по невесте: Тверской мещанин Иван Андреев Грибков и Елена Николаевна Третьякова
Рождение ребёнка
19.12.1866
Дочь: Полякова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
восприемники: Вышневолоцкий временный служащий Василий Егоров Касаткин и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.02.1869
Дочь: Казанская (Полякова) Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Восприемники: С.Петербургский мещанин Василий Федотов и вольноотпущенная девица Маремьяна Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Поляков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Восприемники: Тверской мещанин Александр Тихонович Смирнов и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поляков Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ремизова (Полякова) Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Полякова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1880
Дочь: Полякова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и его дочь, девица Аглая Петровна ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1699, стр. 394
Рождение ребёнка
30.04.1883
Дочь: Полякова Ираида Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и сын Семен Петрович Рябов ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1719, стр. 258
Смерть
Неизвестно