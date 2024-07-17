Полякова Ираида Гаврилова 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Ираида Гаврилова

Полякова Ираида Гаврилова

Место рождения

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.10.1866

Муж: Поляков Владимир Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Свидетели/ по жениху: Калязинский мещанин Николай Иванович Поляков и колежский ассесор Михаил Николаев ??? по невесте: Тверской мещанин Иван Андреев Грибков и Елена Николаевна Третьякова
Рождение ребёнка
19.12.1866

Дочь: Полякова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
восприемники: Вышневолоцкий временный служащий Василий Егоров Касаткин и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.02.1869

Дочь: Казанская (Полякова) Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Восприемники: С.Петербургский мещанин Василий Федотов и вольноотпущенная девица Маремьяна Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Поляков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Восприемники: Тверской мещанин Александр Тихонович Смирнов и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
1872

Сын: Поляков Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ремизова (Полякова) Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Полякова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1880

Дочь: Полякова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Бутурлино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и его дочь, девица Аглая Петровна ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1699, стр. 394
Рождение ребёнка
30.04.1883

Дочь: Полякова Ираида Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Бутурлино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и сын Семен Петрович Рябов ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1719, стр. 258
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.