Поляков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Поляков Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Станция Серпухов МКЖД
Бракосочетание
02.10.1866
Свидетели/ по жениху: Калязинский мещанин Николай Иванович Поляков и колежский ассесор Михаил Николаев ??? по невесте: Тверской мещанин Иван Андреев Грибков и Елена Николаевна Третьякова
Рождение ребёнка
19.12.1866
Дочь: Полякова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
восприемники: Вышневолоцкий временный служащий Василий Егоров Касаткин и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.02.1869
Дочь: Казанская (Полякова) Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Восприемники: С.Петербургский мещанин Василий Федотов и вольноотпущенная девица Маремьяна Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Поляков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Восприемники: Тверской мещанин Александр Тихонович Смирнов и вольноотпущенная девица Маремиана Спиридоновна Озерова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поляков Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ремизова (Полякова) Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Полякова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Рождение ребёнка
08.05.1880
Дочь: Полякова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и его дочь, девица Аглая Петровна ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1699, стр. 394
Рождение ребёнка
30.04.1883
Дочь: Полякова Ираида Владимировна
Мать ребёнка: Полякова Ираида Гаврилова
Восприемники: Серпуховской 1й гильдии купец Петр Иванович Рябов и сын Семен Петрович Рябов ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1719, стр. 258
Смерть
Неизвестно