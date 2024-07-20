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Каштанов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1865

Отец: Каштанов Яков Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.01.1886

Жена: Каштанова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Каштанова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Каштанова Прасковья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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