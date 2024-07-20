Каштанов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1865
Отец: Каштанов Яков Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1886
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Каштанова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Каштанова Прасковья Максимовна
Смерть
Неизвестно