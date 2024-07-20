Каштанова Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1886

Муж: Каштанов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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