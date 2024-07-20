Каштанова Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1886
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно