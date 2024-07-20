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Каштанов Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

12.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Каштанов Степан Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1852

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Каштанов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.1856

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1857

Сын: Каштанов Никанор Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1860

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1864

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1865

Сын: Каштанов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1872

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