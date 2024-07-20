Каштанов Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти12.12.1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Каштанов Степан Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1852
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1853
Сын: Каштанов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1856
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1857
Сын: Каштанов Никанор Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1860
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1864
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1865
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1872