Боголюбов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Сын: Боголюбов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Боголюбова Анфуса Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1907 ст.
Сын: Боголюбов Николай Александрович
Мать ребёнка: Боголюбова Анфуса Васильевна
Смерть
Неизвестно