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Боголюбов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Жена: Боголюбова Анфуса Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Боголюбов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Боголюбова Анфуса Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1907 ст.

Сын: Боголюбов Николай Александрович

Мать ребёнка: Боголюбова Анфуса Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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