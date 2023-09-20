Фролова (Мокрица) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Мокрица) Евдокия

Фролова (Мокрица) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мокрица Василий

Мать: Мокрица Анастасия

Рождение ребёнка
28.09.1947

Дочь: Маркова Людмила

Отец ребёнка: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1949

Сын: Фролов Виктор

Отец ребёнка: Фролов Петр

Рождение ребёнка
1952

Сын: Фролов Владимир

Отец ребёнка: Фролов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Петр

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close