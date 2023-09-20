Фролова (Мокрица) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Мокрица Василий
Мать: Мокрица Анастасия
Рождение ребёнка
28.09.1947
Дочь: Маркова Людмила
Отец ребёнка: Фролов Петр
Рождение ребёнка
1949
Сын: Фролов Виктор
Отец ребёнка: Фролов Петр
Рождение ребёнка
1952
Сын: Фролов Владимир
Отец ребёнка: Фролов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Петр
Смерть
1998