Фролов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Фролов Федот

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Мокрица) Евдокия

Рождение ребёнка
28.09.1947

Дочь: Маркова Людмила

Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия

Рождение ребёнка
1949

Сын: Фролов Виктор

Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия

Рождение ребёнка
1952

Сын: Фролов Владимир

Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия

Смерть
1953

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