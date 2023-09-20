Фролов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Фролов Федот
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1947
Дочь: Маркова Людмила
Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Фролов Виктор
Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия
Рождение ребёнка
1952
Сын: Фролов Владимир
Мать ребёнка: Фролова (Мокрица) Евдокия
Смерть
1953