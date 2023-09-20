Мокрица Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокрица Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фролова Евдокия
Мать ребёнка: Мокрица Анастасия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мокрица Михаил
Мать ребёнка: Мокрица Анастасия
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мокрица Николай
Мать ребёнка: Мокрица Анастасия
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Мокрица Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Мокрица Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрица Анастасия
Смерть
1957