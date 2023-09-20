Мокрица Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрица Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокрица Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фролова Евдокия

Мать ребёнка: Мокрица Анастасия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мокрица Михаил

Мать ребёнка: Мокрица Анастасия

Рождение ребёнка
1946

Сын: Мокрица Николай

Мать ребёнка: Мокрица Анастасия

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Мокрица Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Мокрица Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрица Анастасия

Смерть
1957
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