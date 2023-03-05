Мария Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти16.05.1825 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Козьма Козмин
Мать: Параскева Архипова
Рождение ребёнка
25.01.1800 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Метрическая книга с.Пожарья | 1800 год
Рождение ребёнка
19.03.1805 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
19.08.1806 ст.
Сын: Андриан Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1825 ст.