Мария Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Козмина

Мария Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

16.05.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Козьма Козмин

Мать: Параскева Архипова

Рождение ребёнка
25.01.1800 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Метрическая книга с.Пожарья | 1800 год
Рождение ребёнка
19.03.1805 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
19.08.1806 ст.

Сын: Андриан Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.05.1825 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close