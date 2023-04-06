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Григорий Иванов

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Место рождения

Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800 ст.

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Козмина

Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Метрическая книга с.Пожарья | 1800 год
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Макарова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мефодий Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Макарова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Макарова

Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Макарова

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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