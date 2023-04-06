Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения25.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800 ст.
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Козмина
Метрическая книга с.Пожарья | 1800 год
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Макарова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мефодий Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Макарова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно