Скубак Василий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Скубак Сидор Михайлович
Мать: Скубак Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скубак Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
05.01.1893
Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
05.03.1894
Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно