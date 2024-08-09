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Скубак Василий Сидорович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Скубак Сидор Михайлович

Мать: Скубак Евгения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скубак Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Скубак Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Скубак Иван Васильевич

Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Скубак Софрон Васильевич

Мать ребёнка: Скубак Акилина Семеновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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