Скубак Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкубак Акилина Семеновна

Скубак Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скубак Василий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Скубак Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Скубак Иван Васильевич

Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Скубак Софрон Васильевич

Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.