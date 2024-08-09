Скубак Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович
Рождение ребёнка
05.01.1893
Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович
Рождение ребёнка
05.03.1894
Отец ребёнка: Скубак Василий Сидорович