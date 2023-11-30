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Санин Иван Анисимов

Место рождения

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Санин Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Санин Василий Иванов

Мать ребёнка: Санина Ирина Васильева

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
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