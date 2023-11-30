Санин Иван Анисимов
Место рождения
Дата рождения1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Санин Трофим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Санин Василий Иванов
Мать ребёнка: Санина Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санина Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно