Санин Трофим Иванов 1757 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Санин Трофим Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1757 ст., Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Отец
Санин Иван Анисимов1717 ст. г.р.
Супруги
Санина Степанида Евдокимова1752 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Санин Иван Анисимов

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина Степанида Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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