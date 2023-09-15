Санин Трофим Иванов
мужской, родился 1757 ст., Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
ОтецСанин Иван Анисимов1717 ст. г.р.
Супруги
Санина Степанида Евдокимова1752 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Санин Иван Анисимов
Мать: не указана
Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно