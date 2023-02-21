Меркулова (Агаркова) Софья Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Агаркова) Софья Андроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1921

Сын: Меркулов Василий Мартынович

Отец ребёнка: Меркулов Мартын Егорович

Рождественское, Медвенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Мартын Егорович

Смерть
Неизвестно
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