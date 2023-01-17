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Меркулов Мартын Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1891

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1921

Сын: Меркулов Василий Мартынович

Мать ребёнка: Меркулова Софья Андроновна

Рождественское, Медвенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Софья Андроновна

Смерть
1959
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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