Меркулов Мартын Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1891
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1921
Сын: Меркулов Василий Мартынович
Мать ребёнка: Меркулова Софья Андроновна
Рождественское, Медвенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край