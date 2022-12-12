село Рождественское, село Рождественское, Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Рождественское

Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
61Полное (Рождественское, Полозовка), с. каз.при р. Полной.351524112231121Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Рожественская волость
60. Рожественское (Полное, Полозовка), село бывшее государственное, при речке Полной, дворов 349, жителей 2845, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Медвенский район
51427Рождественскоесело51°26'36°15'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Медвенский муниципальный район, Сельское поселение Чермошнянский сельсовет
38624456126с Рождественскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close