Звонкова (Сычева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Отец: Сычев Николай Федорович
Мать: Сычева Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1960
Сын: Кудинов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Кудинов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.1965
Сын: Кудинов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кудинов Алексей Николаевич
Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1972
Дочь: Звонкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Звонков Александр
Рождение ребёнка
14.02.1972
Дочь: Звонкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Звонков Александр