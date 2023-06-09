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Звонкова (Сычева) Мария Николаевна

Место рождения

Замятино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Сычев Николай Федорович

Мать: Сычева Марфа Михайловна

Замятино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1960

Сын: Кудинов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Кудинов Алексей Николаевич

Замятино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1965

Сын: Кудинов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кудинов Алексей Николаевич

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1972

Дочь: Звонкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Звонков Александр

Рождение ребёнка
14.02.1972

Дочь: Звонкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонков Александр