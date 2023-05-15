Звонков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1937
Дата смерти15.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1962
Дочь: Звонкова Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Кулаково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1972
Дочь: Звонкова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Звонкова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2023