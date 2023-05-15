Звонков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1937

Дата смерти

15.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1962

Дочь: Звонкова Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1972

Дочь: Звонкова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Звонкова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонкова Мария Николаевна

Смерть
15.05.2023