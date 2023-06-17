Звонкова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонкова Наталья Александровна

Звонкова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1972

Отец: не указан

Мать: Звонкова Мария Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close