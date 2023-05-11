Воронкин Тимофей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкин Тимофей Никифорович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Воронкин Никифор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Воронкин Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.08.1832

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкина Анастасия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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