Воронкин Тимофей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Воронкин Никифор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Воронкин Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.08.1832
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Воронкина Анастасия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно