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Воронкин Евдоким Тимофеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1831

Дата смерти

28.01.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Воронкин Тимофей Никифорович

Мать: Воронкина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.12.1851

Сын: Воронкин Ефим Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Рождение ребёнка
23.01.1854

Сын: Воронкин Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Рождение ребёнка
21.02.1856

Сын: Воронкин Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Воронкин Лаврентий Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Рождение ребёнка
12.04.1863

Дочь: Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Рождение ребёнка
16.08.1866

Сын: Воронкин Лаврентий Евдокимович

Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкина Надежда Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1889
Причина смерти: легкие
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