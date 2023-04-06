Воронкин Евдоким Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти28.01.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
23.12.1851
Сын: Воронкин Ефим Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
23.01.1854
Сын: Воронкин Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
21.02.1856
Сын: Воронкин Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Воронкин Лаврентий Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
12.04.1863
Дочь: Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Рождение ребёнка
16.08.1866
Сын: Воронкин Лаврентий Евдокимович
Мать ребёнка: Воронкина Надежда Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1889
Причина смерти: легкие