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Коваленко Дмитрий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Коваленко Стефан Кириллович

Мать: Коваленко Векла

Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Самохвалова Лидия Дмитреевна

Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Анастасия Прокофьевна

Смерть
15.07.1943
Ягодное, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Погиб в бою
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