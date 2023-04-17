Коваленко Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти15.07.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Коваленко Стефан Кириллович
Мать: Коваленко Векла
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Самохвалова Лидия Дмитреевна
Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1943
Ягодное, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Погиб в бою