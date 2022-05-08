Самохвалова Лидия Дмитреевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти08.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Рождение ребёнка
25.07.1962
Сын: Самохвалов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Самохвалов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
02.01.1978
Сын: Самохвалов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Самохвалов Анатолий Александрович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2022
Скатовка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область