Самохвалова Лидия Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалова Лидия Дмитреевна

Место рождения

Безгиново

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

08.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: Коваленко Дмитрий Стефанович

Мать: Коваленко Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
25.07.1962

Сын: Самохвалов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Самохвалов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
02.01.1978

Сын: Самохвалов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Самохвалов Анатолий Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохвалов Анатолий Александрович

Смерть
08.05.2022
Скатовка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
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