Заболотько (Аносова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотько (Аносова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

11.07.1941

Дата смерти

24.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941

Отец: Аносов Николай Петрович

Мать: Аносова Анастасия Петровна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1961

Дочь: Короткова Елена Александровна

Отец ребёнка: Заболотько Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотько Александр Иванович

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Смерть
24.10.1985
Самара, Самара, Самарская область
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