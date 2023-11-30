Заболотько (Аносова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1941
Дата смерти24.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941
Рождение ребёнка
05.05.1961
Дочь: Короткова Елена Александровна
Отец ребёнка: Заболотько Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотько Александр Иванович
Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Смерть
24.10.1985
Самара, Самара, Самарская область