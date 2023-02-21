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Зорин Филимон Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Зарин Леонтий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Жена: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 12, 2ой раздел за 11869 год Сословие: Бирский Мещанин
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Артемий Филимонович

Мать ребёнка: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.

Сын: Зорин Алексей Филимонович

Мать ребёнка: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 14М, 1ый раздел за 1889 год
Смерть
Неизвестно
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