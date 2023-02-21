Зорин Филимон Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Зарин Леонтий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 12, 2ой раздел за 11869 год Сословие: Бирский Мещанин
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Артемий Филимонович
Мать ребёнка: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна
Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.
Сын: Зорин Алексей Филимонович
Мать ребёнка: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 14М, 1ый раздел за 1889 год
Смерть
Неизвестно