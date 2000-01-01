Зарин Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
X ревизская сказка по Благовещенскому заводу фонд и138, опись op2, дело 715, запись 385 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-177
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно