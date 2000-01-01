Зарин Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарин Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

X ревизская сказка по Благовещенскому заводу фонд и138, опись op2, дело 715, запись 385 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-177
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Зорин Филимон Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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