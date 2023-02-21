Зорина (Остахова) Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Остахов Куприян Лаврентьевич
Мать: Настасья Петрова
Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 12, 2ой раздел за 11869 год Сословие: Бирский Мещанин
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Артемий Филимонович
Отец ребёнка: Зорин Филимон Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.
Сын: Зорин Алексей Филимонович
Отец ребёнка: Зорин Филимон Леонтьевич
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 14М, 1ый раздел за 1889 год
Смерть
Неизвестно