Зорина (Остахова) Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Остахова) Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Остахов Куприян Лаврентьевич

Мать: Настасья Петрова

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Муж: Зорин Филимон Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 12, 2ой раздел за 11869 год Сословие: Бирский Мещанин
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Артемий Филимонович

Отец ребёнка: Зорин Филимон Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.

Сын: Зорин Алексей Филимонович

Отец ребёнка: Зорин Филимон Леонтьевич

Метрическая запись о рождении: НАРБ фонд И-294, запись 14М, 1ый раздел за 1889 год
Смерть
Неизвестно
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