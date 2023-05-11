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Салих Мавлют

Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Мавлют Заит

Мать: Хамида Башир

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Факарниса Салих

Мать ребёнка: Шафига Хамит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Афандый Салих

Мать ребёнка: Шафига Хамит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хуббаниса Салих

Мать ребёнка: Шафига Хамит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иксанвалий Салих

Мать ребёнка: Шафига Хамит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафига Хамит

Смерть
Неизвестно
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