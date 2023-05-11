Салих Мавлют
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Мавлют Заит
Мать: Хамида Башир
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Факарниса Салих
Мать ребёнка: Шафига Хамит
Рождение ребёнка
1824
Сын: Афандый Салих
Мать ребёнка: Шафига Хамит
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хуббаниса Салих
Мать ребёнка: Шафига Хамит
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иксанвалий Салих
Мать ребёнка: Шафига Хамит
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафига Хамит
Смерть
Неизвестно