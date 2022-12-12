Хамида Башир
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Салих Мавлют
Отец ребёнка: Мавлют Заит
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Хаминики Мавлют
Отец ребёнка: Мавлют Заит
Рождение ребёнка
1799
Сын: Салимзян Мавлют
Отец ребёнка: Мавлют Заит
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шамсутдин Мавлют
Отец ребёнка: Мавлют Заит
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Хабиби Мавлют
Отец ребёнка: Мавлют Заит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавлют Заит
2-я жена Мавлюта
Смерть
Неизвестно