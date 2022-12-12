Хамида Башир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамида Башир

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Салих Мавлют

Отец ребёнка: Мавлют Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Хаминики Мавлют

Отец ребёнка: Мавлют Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Салимзян Мавлют

Отец ребёнка: Мавлют Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шамсутдин Мавлют

Отец ребёнка: Мавлют Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Хабиби Мавлют

Отец ребёнка: Мавлют Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавлют Заит

2-я жена Мавлюта
Смерть
Неизвестно
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