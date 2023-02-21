Шафига Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафига Хамит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Факарниса Салих

Отец ребёнка: Салих Мавлют

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Афандый Салих

Отец ребёнка: Салих Мавлют

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хуббаниса Салих

Отец ребёнка: Салих Мавлют

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иксанвалий Салих

Отец ребёнка: Салих Мавлют

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салих Мавлют

Смерть
Неизвестно
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