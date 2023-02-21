Шафига Хамит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Факарниса Салих
Отец ребёнка: Салих Мавлют
Рождение ребёнка
1824
Сын: Афандый Салих
Отец ребёнка: Салих Мавлют
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хуббаниса Салих
Отец ребёнка: Салих Мавлют
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иксанвалий Салих
Отец ребёнка: Салих Мавлют
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салих Мавлют
Смерть
Неизвестно