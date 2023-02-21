Коноплина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплина Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1906

Дата смерти

14.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906

Отец: Коноплин Степан Ермолаевич

Мать: Коноплина Ксения Евстигнеевна

Рождение ребёнка
13.02.1926

Сын: Земеров Иван Федорович

Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович

Рождение ребёнка
03.12.1927

Сын: Земеров Григорий Федорович

Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович

Рождение ребёнка
09.11.1934

Сын: Земеров Анкудин Федорович

Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович

Рождение ребёнка
02.05.1941

Дочь: Земерова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Федор Никандорович

Смерть
14.12.1985
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