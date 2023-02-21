Коноплина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1906
Дата смерти14.12.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906
Рождение ребёнка
13.02.1926
Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович
Рождение ребёнка
03.12.1927
Сын: Земеров Григорий Федорович
Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович
Рождение ребёнка
09.11.1934
Сын: Земеров Анкудин Федорович
Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович
Рождение ребёнка
02.05.1941
Дочь: Земерова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Земеров Федор Никандорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1985