Земеров Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1926
Дата смерти05.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Рождение ребёнка
04.12.1947
Сын: Земеров Александр Иванович
Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Земеров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
11.07.1951
Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1995