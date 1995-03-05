Земеров Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земеров Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1926

Дата смерти

05.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: Земеров Федор Никандорович

Мать: Коноплина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1947

Сын: Земеров Александр Иванович

Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Земеров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
11.07.1951

Сын: Земеров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
01.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семерикова Мария Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Мария Зиновьевна

Смерть
05.03.1995
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