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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9395Буткинское, сел.при рч. Беляковке.7671213583658Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1906. Буткинское, деревня бывшая государственная, при речке Беляковке, дворов 112, жителей 694, волостное правление (уездный город в 76 верстах), церковь православная, шк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Буткинское4433189721010812692292656181
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Буткинское с выс. Палатка и Немкова на р. Беляковке; прав. церк., зем. шк., народ. библ., вол. пр., зем. ст., еженед. базар по субботам, ярмарки трехднев.: Петропав Показать все Буткинское общество302713775Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские70—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Буткинское, л-во 6101020русские20——Буткинскойр. Беляковка11ст. Поклевская43143141431просел. к. л-ва
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37824Буткасело56°44'с.ш.63°48'в.д.O-41-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000506с Буткасело