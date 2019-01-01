село Бутка, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бутка

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9395Буткинское, сел.при рч. Беляковке.7671213583658Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буткинская волость
1906. Буткинское, деревня бывшая государственная, при речке Беляковке, дворов 112, жителей 694, волостное правление (уездный город в 76 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буткинская волость
село Буткинское4433189721010812692292656181

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буткинская волость
1) с. Буткинское с выс. Палатка и Немкова на р. Беляковке; прав. церк., зем. шк., народ. библ., вол. пр., зем. ст., еженед. базар по субботам, ярмарки трехднев.: Петропав Показать все Буткинское общество302713775Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские70

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Буткинский район , Буткинский сельсовет
2. Буткинское, л-во 6101020русские20Буткинскойр. Беляковка11ст. Поклевская43143141431просел. к. л-ва

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
37824Буткасело56°44'с.ш.63°48'в.д.O-41-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000506с Буткасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.