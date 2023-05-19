Александр Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Диомидович

Александр Диомидович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

08.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

До 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896 ст.

Отец: Диомид Григорьевич

Мать: Иульяния Сергеевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close