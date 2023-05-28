Диомид Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 07.12.1896 ст.
Жена: Иульяния Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1896 ст.
Сын: Александр Диомидович
Мать ребёнка: Иульяния Сергеевна
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Восприемник
20.01.1899 ст.
Афанасьевская церковь 20.01.1899 Вилина Григорий Никитич Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Калихновщины крестьянин Диомид Георгиевич Калихновщины крес... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1899 ст.
Сын: Николай Диомидович
Мать ребёнка: Иульяния Сергеевна
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно