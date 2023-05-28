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Диомид Григорьевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
До 07.12.1896 ст.

Жена: Иульяния Сергеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1896 ст.

Сын: Александр Диомидович

Мать ребёнка: Иульяния Сергеевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Восприемник
20.01.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1899 Вилина Григорий Никитич Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Калихновщины крестьянин Диомид Георгиевич Калихновщины крес... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1899 ст.

Сын: Николай Диомидович

Мать ребёнка: Иульяния Сергеевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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