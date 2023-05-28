Иульяния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иульяния Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
До 07.12.1896 ст.

Муж: Диомид Григорьевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1896 ст.

Сын: Александр Диомидович

Отец ребёнка: Диомид Григорьевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1899 ст.

Сын: Николай Диомидович

Отец ребёнка: Диомид Григорьевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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