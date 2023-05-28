Иульяния Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 07.12.1896 ст.
Муж: Диомид Григорьевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1896 ст.
Сын: Александр Диомидович
Отец ребёнка: Диомид Григорьевич
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1899 ст.
Сын: Николай Диомидович
Отец ребёнка: Диомид Григорьевич
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно