(Зольнова) Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зольнов Тимофей Васильев
Мать: Зольнова Марья Андреева
Бракосочетание
05.02.1830
Муж: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
31.05.1833
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
21.03.1839
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно