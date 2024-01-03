(Зольнова) Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зольнова) Ксения Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зольнов Тимофей Васильев

Мать: Зольнова Марья Андреева

Бракосочетание
05.02.1830

Муж: Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
31.05.1833

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Рождение ребёнка
21.03.1839

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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