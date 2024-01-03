Иван Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1830
Рождение ребёнка
31.05.1833
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: (Зольнова) Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
21.03.1839
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: (Зольнова) Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно