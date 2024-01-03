Иван Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1830

Жена: (Зольнова) Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
31.05.1833

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: (Зольнова) Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
21.03.1839

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: (Зольнова) Ксения Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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