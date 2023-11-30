Поплавский Владислав
Место рождения
Дата рождения11.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971
Отец: Поплавский Станислав
Мать: Поплавская Феодосия
Рождение ребёнка
28.09.2001
Дочь: Анна Мария
Мать ребёнка: Поплавская Светлана
Рождение ребёнка
24.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поплавская Светлана
Рождение ребёнка
25.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поплавская Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Поплавская Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поплавская Светлана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно