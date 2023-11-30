Поплавский Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавский Владислав

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Место рождения

Малта, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

11.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971

Отец: Поплавский Станислав

Мать: Поплавская Феодосия

Малта, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
28.09.2001

Дочь: Анна Мария

Мать ребёнка: Поплавская Светлана

Рождение ребёнка
24.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поплавская Светлана

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
25.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поплавская Светлана

Резекне, Rēzekne
Развод
Неизвестно

Жена: Поплавская Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поплавская Светлана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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